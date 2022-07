Tunisie : La Biat confirme sa solidité et sa résilience

Les indicateurs d’activité trimestriels de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) arrêtés au 30 juin 2022, font ressortir les résultats suivants un Produit net bancaire (PNB) de 597,7 millions de dinars tunisiens (MDT); des charges opératoires de 240,9 MDT; des encours de dépôts de 16 323 MDT; des encours de crédits nets de 11 729 MDT et un coefficient d’exploitation de 40,3%.

Les résultats du premier semestre 2022 de la Biat confirment la solidité et la résilience de sa performance financière et le bien fondé de ses choix stratégiques.

Performances de premier rang

Cette performance soutenue a valu au 1er établissement bancaire privé en Tunisie l’octroi de la note de AA- (TUN) par l’agence PBR Rating dans le cadre de son programme de notation des établissements financiers tunisiens. Cette note traduit des performances de premier rang dans le système bancaire local et une résilience marquée, dans un contexte de conjoncture économique difficile.

Au cours de ce premier semestre, la Biat a également confirmé sa certification au standard international MSI 20000 (Market Standard Indicator indice 20000) pour la onzième année consécutive. Il s’agit du standard international consacré à la qualité financière des entreprises et des institutions. Cette certification renseigne sur les bonnes pratiques en matière de management de gestion financière, et de bonne gouvernance financière. Elle atteste de la conformité continue de la Biat et constitue un gage de sa solidité, sa performance ainsi que sa rentabilité financière.

Par ailleurs, la Biat a remporté le concours «Elu meilleur service client de l’année 2022» confirmant son leadership en matière de relation clients. Cette récompense appuie le savoir-faire des équipes de la Biat en matière d’excellence de prise en charge à tous les points de contact avec les clients qu’ils soient humains, téléphoniques ou digitaux. Banque dynamique et innovante, la BIAT ne lésine pas sur les moyens pour offrir le meilleur service, les produits les plus adaptés et un accompagnement sur mesure à chacun de ses clients.

Aussi, consciente de l’évolution de son environnement, de l’importance que représentent les activités de la banque de financement et d’Investissement pour ses clients, la Biat se veut avant-gardiste. Elle se positionne en tant qu’apporteur de solutions innovantes en investissant dans des moyens techniques et humains lui permettant de faire un saut qualitatif tout en consolidant ses acquis.

C’est dans cette optique que la Biat s’est dotée en juin 2022 d’une nouvelle salle des marchés au sein de son siège social, alliant expertises pointues, dernières technologies et aménagement moderne et ergonomique.

Un plan stratégique visionnaire

Un nouveau système d’information a été mis en place couvrant l’ensemble des métiers de la salle des marchés : le front, le middle et le back office ainsi que la gestion des risques. Ce qui a permis d’élargir la gamme des solutions financières proposées tout en assurant une meilleure gestion en temps réel des positions et des actifs.

La capacité de la nouvelle salle des marchés a considérablement augmenté et compte aujourd’hui 42 positions. Elle répond aux standards internationaux avec un design moderne, un ameublement ergonomique et des équipements de pointe pensés dans la durabilité.

Banque solide et résiliente, la Biat poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique visionnaire grâce à des équipes engagées au quotidien pour offrir le meilleur accompagnement aux clients ainsi que des solutions innovantes.

Communiqué.