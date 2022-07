La hausse du dollar impactera gravement l’économie tunisienne

Les experts économiques sont unanimes : la hausse du taux de change du dollar américain va avoir des conséquences douloureuses pour la Tunisie : Etat, entreprises et citoyens, dont le pouvoir d’achat va subir de durs revers.

Selon l’expert économique Ezzeddine Saidane, qui parait samedi 23 juillet 2022, le taux de change du dollar a enregistré une augmentation significative par rapport à l’euro, ce qui a affecté négativement les transactions financières des pays de l’Union européenne (UE). «La hausse du dollar a été une raison pour attirer les capitaux des pays de l’Union européenne vers les États-Unis d’Amérique, qui ont pris l’initiative d’augmenter le taux d’intérêt», a-t-il expliqué.

Tout en faisant remarquer que la guerre en cours en Ukraine a des répercussions importantes pour l’Europe, Abdelkader Boudriga, président du Cercle des financiers tunisiens, a indiqué, de son côté, que la hausse du cours du dollar par rapport à l’euro affectera les transactions financières de la Tunisie et ses échanges commerciaux avec les pays de l’UE.

La hausse de la valeur du dollar par rapport au dinar tunisien impactera les importations tunisiennes, qui seront plus chères, les prix en général et ceux des carburants en particulier, ainsi que l’approvisionnement des entreprises tunisiennes et leurs coûts de production. Ce qui ne manquera d’affecter aussi le pouvoir d’achat des citoyens, qui ,va continuer à baisser au cours des mois prochains.

I. B.