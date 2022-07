Tunisie : Onze incendies de forêt enregistrés les 25 et 26 juillet (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, que 11 incendies de forêt ont été enregistrés les 25 et 26 juillet 2022, et ce, dans 8 gouvernorats : Siliana, Beja, Jendouba, le Kef, Bizerte, Nabeul, Zaghouan et Kairouan. Des enquêtes ont été ouvertes, sachant que des traces de carburant ont été découvertes à Jebel Bayadha à Bargou…

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère précise que les agents de la protection civile aidés par un renfort de l’armée poursuivent leurs efforts pour venir à bout des flammes dans certaines zones forestières alors que d’autres incendies ont été totalement ou en grande partie maîtrisés.

Ci-dessous le rapport du ministère :

Siliana : incendie à Jebel El-Bayadha à Bargou, où des traces de carburant ont été découvertes et un autre dans la zone de Boussadia (opérations toujours en cours)

: incendie à Jebel El-Bayadha à Bargou, où des traces de carburant ont été découvertes et un autre dans la zone de Boussadia (opérations toujours en cours) Jendouba : incendie totalement maîtrisé dans la zone de Merrij à Aïn Draham

: incendie totalement maîtrisé dans la zone de Merrij à Aïn Draham Le Kef : incendie à Jebel Kamil à Tourief, maîtrisé en grande partie

: incendie à Jebel Kamil à Tourief, maîtrisé en grande partie Beja : incendie à Jebel Bellif, l’opération se poursuit d’autant que le terrain est difficile d’accès

: incendie à Jebel Bellif, l’opération se poursuit d’autant que le terrain est difficile d’accès Kairouan : incendie à Jebel Guitoun à Oueslatia et un autre dans la zone de Othmania (opérations toujours en cours)

: incendie à Jebel Guitoun à Oueslatia et un autre dans la zone de Othmania (opérations toujours en cours) Bizerte : Deux incendies maîtrisés : à Jebel Tamra à Sejnane ayant ravagé 30 hectares et un autre à El-Amaria à Sejnane (5 hectares)

: Deux incendies maîtrisés : à Jebel Tamra à Sejnane ayant ravagé 30 hectares et un autre à El-Amaria à Sejnane (5 hectares) Zaghouan : incendie totalement maîtrisé à Jebel Mansour à El-Fahs (300 hectares d’arbres forestiers)

: incendie totalement maîtrisé à Jebel Mansour à El-Fahs (300 hectares d’arbres forestiers) Nabeul: incendie maîtrisé dans la forêt de Oued Ouhichi (30 hectares).

Y. N.