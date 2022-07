Tunisie – Salsabil Klibi : «La démobilisation des électeurs a profité à Kaïs Saïed»

La professeure de droit constitutionnel Salsabil Klibi a commenté, hier soir, lundi 25 juillet 2022, sur son compte Facebook, les premiers résultats du référendum sur la nouvelle Constitution proposée par le président de la république Kaïs Saïed.

«D’abord, une précision : il ne s’agit pas d’élections mais de référendum. Et ceux qui ont répondu ‘‘oui’’ ce sont les 92% des 27% (des électeurs inscrits sur le listes électorales, Ndlr) et ce après avoir mis à disposition des partisans du ‘‘oui’’ tous les agents et les moyens de l’Etat», a écrit Mme Klibi pour relativiser ce que les partisans de Kaïs Saïed tentent de faire passer pour un triomphe électoral.

«Ceux qui nous diront qu’ils n’ont dépensé aucun sou (dans la campagne électorale en faveur du ‘‘oui’’) doivent savoir que nous vivons avec eux et que nous ne sommes pas sur la planète Vénus», a-t-elle ajouté avec la même ironie, sachant que les partisans du président de la république ont largement utilisé les moyens, humains, logistiques et matériels de l’Etat dans leur campagne.

«Le premier parti c’est celui des 54% (des électeurs inscrits sur les listes électorales, Ndlr) qui ont répondu que le référendum, la constitution et la réécriture de l’Histoire n’ont aucun intérêt», a conclu Mme Klibi pour souligner le fait que les partisans du «oui» ont surtout bénéficié du fort taux d’abstention dépassant 70% et de la démobilisation générale d’une population dépolitisée et qui ne fait plus confiance aux partis et acteurs politiques.

