Ariana : Saisie de plus d’un kilo de cocaïne en possession de trois dealers à Borj Louzir

La police judiciaire et la brigade des Stups ont arrêté trois dealers, dont un Tunisien habitant à l’étranger, en possession de plus d’un kilo de cocaïne et de devises étrangères, lors d’une opération menée à Borj Louzir à l’Ariana (nord de Tunis).

L’enquête a été menée sur la base d’investigations et d’informations dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, rapporte la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié ce mercredi 27 juillet 2022, en précisant que le suspect principal venait de rentrer en Tunisie, jeudi dernier, via le port de la Goulette, et que ce dernier est parvenu à faire rentrer la drogue cachée dans son véhicule.

Les agents de la PJ ont localisé le véhicule à l’Ariana Soghra, puis près d’une maison louée par les suspects à Borj Louzir, où une descente a été effectuée en coordination avec le ministère public.

La police a saisi, chez les suspects, 1,3kg de cocaïne, de l’argent en devises étrangères (1350 euros) et une somme en dinars tunisiens (و920 DT), ajoute la DGSN, en affirmant que le ministère public a ordonné la mise en détention des trois dealers et la poursuite de l’enquête.

Y. N.