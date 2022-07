Quel éditeur vidéo choisir ?

Vous utilisez sûrement régulièrement les réseaux sociaux pour regarder des vidéos sur internet : qu’il s’agisse de YouTube, Instagram, Twitter ou bien Tik Tok. Peut-être que vous êtes vous-même actif sur ces plateformes et y publiez régulièrement du contenu ! Dans ce cas, pourquoi ne pas apprendre à monter ses vidéos afin d’ajouter des effets et rendre vos vidéos uniques ?

Que vous souhaitiez faire des vidéos au format court sur les réseaux sociaux (TikTok, Reels, Shorts) ou plutôt des vidéos travaillées, pour faire des vidéos de bonne qualité, vous avez obligatoirement besoin d’utiliser un logiciel de montage : il y en a aujourd’hui des dizaines sur le marché, pour tous les goûts, tous les budgets, toutes les utilisations et tous les niveaux ! Mais il est important de choisir correctement son logiciel pour faire du montage vidéo : la plupart d’entre eux peuvent s’avérer être très rudimentaires en termes d’options et de possibilités, alors que d’autres, au contraire, seront très difficile à maîtriser pour des personnes qui débutent, voire trop chers.

Parmi les meilleurs logiciels, on peut citer par exemple Windows Movie Maker, Sony Vegas, Final Cut ou bien Wondershare Filmora !

Wondershare Filmora est un logiciel de montage vidéo d’entrée de gamme qui a fait ses preuves sur le marché : il est aujourd’hui utilisé dans 150 pays et régions à travers le globe, et pas moins de 85 millions d’utilisateur dans le monde ont fait confiance à Filmora pour éditer leurs créations vidéos de toutes sortes !

Si vous avez peur de vous lancer dans le montage vidéo pour vos créations car vous avez pas ou trop peu d’expérience dans le domaine, que vous pensez ne pas vous y retrouver parmi les fonctionnalités disponibles ou alors que vous ne bénéficiez pas du temps nécessaire pour apprendre à utiliser un logiciel trop complexe, le logiciel Wondershare Filmora s’avère être un excellent compromis pour créer et éditer des vidéos avec rapidité et simplicité, quel que soit le niveau de son utilisateur.

Ce logiciel d’édition est très accessible et intuitif, pour les débutants comme pour les plus confirmés : sa facilité d’utilisation fait partie de ses principaux atouts.

Les utilisateurs les plus débutants bénéficient d’un accompagnement et d’une assistance de qualité pour les aider à apprendre à utiliser le logiciel : tout d’abord, ils profiteront d’un service client très réactif qui répondra rapidement à toutes les questions et difficultés rencontrées. Mais surtout, Wondershare Filmora propose de multiples ressources pédagogiques pour les néophytes afin qu’ils puissent facilement découvrir les fonctionnalités et options disponibles et maîtriser le logiciel en un rien de temps !

Sur le site de Wondershare Filmora, vous pourrez profiter d’un blog officiel : là-dessus, vous y trouverez une sélection d’articles très complets, qui regorgent de conseils pour réussir le tournage ou le montage de vos vidéos, sur le matériel à utiliser, ainsi que des tutoriels pour utiliser de façon intuitive les différentes fonctionnalités de Filmora. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Bien que Wondershare Filmora est intuitif et facile à utiliser, il ne sacrifie en rien la qualité ! Sur le logiciel, vous avez ainsi accès à un grand choix de filtres, options et fonctionnalités qui n’ont rien à envier aux logiciels d’édition de gamme supérieure : correction de couleur, portrait IA, écran vert, rampe de vitesse, text to speech ou bien des modèles préréglés !

Si vous préférez le jeu vidéo et le streaming sur des plate-formes telles que Twitch, le logiciel de montage Wondershare Filmora reste idéal pour les gamers! Il vous permettra de monter les enregistrements de vos parties et let’s play afin de les diffuser sur YouTube, ou bien de proposer à votre communauté des lives de qualité avec des options telles que le sous-titre, l’écran partagé ou l’enregistrement d’écran.