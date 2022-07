Référendum – Tunisie : Pour Khalil Zaouia, il y a eu falsification des résultats par l’Isie

Le président du parti Ettakatol, Khalil Zaouia, estime qu’il y a eu manipulation des chiffres réels relatifs aux résultats du référendum du 25 juillet, portant sur le projet de constitution du président de la république Kaïs Saïed.

«C’est un jour triste pour la Tunisie, car pour la première fois, les résultats de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) ont été remis en cause et les médias publics ont été utilisés, le jour du silence électoral, comme outil de propagande pour la principale partie prenante d’un scrutin. En plus, des erreurs ont été enregistrées dans 25 circonscriptions. Tout cela établit la preuve que l’Isie n’est pas digne de confiance alors que c’était une fierté pour la Tunisie et un exemple à suivre», a-t-il déclaré, ce mercredi 26 juillet 2022, sur les ondes de Mosïque FM.

Des propos qu’il convient de relativiser tout de même. D’abord parce que l’Isie n’a jamais été irréprochable, favorisant toujours les les parties influentes, et cette année ne fait pas l’exception. Ensuite, parce que même s’il y avait des erreurs celles-ci seraient minimes étant donné que les résultats annoncés par l’instance concordent avec ceux des sondages à la sortie des urnes.

Le point sur lequel les politiciens devraient plutôt se concentrer pour remettre en question la légitimité du référendum c’est le petit pourcentage des participants (aux alentours de 25% de l’ensemble des électeurs), et ce, vu le grand nombre de boycotteurs.

C. B. Y.