Zaz au Festival de Carthage : Une première rencontre avec un public conquis (Photos)

La chanteuse française Zaz était en concert hier sur la scène du Théâtre romain de Carthage. Sa première rencontre avec le public du Festival de Carthage était un grand succès.

Le Festival international de Carthage a prévu pour son grand retour cet été une belle programmation musicale qui réunit tous les genres et tous les goûts. La musique tunisienne, la musique orientale, le reggae, la pop, la musique arabe alternative ou encore la variété française avec la chanteuse Zaz dont le concert était programmé dans la soirée d’hier, mardi 26 juillet.

Pour sa première rencontre avec le public tunisien, Zaz a eu la chance de monter sur la plus grande et la plus prestigieuse scène en Tunisie, celle du Festival international de Carthage dont la 56e édition a démarré le 14 juillet et se poursuit jusqu’au 20 août.

« On joue au Festival de Carthage en Tunisie. Je suis hyper heureuse d’être invitée. Hâte de vous y retrouver ! », avait écrit l’artiste française sur les réseaux sociaux la veille de son concert.

Zaz était en effet ravie et touchée par l’accueil chaleureux que le public de Carthage lui a réservé hier soir. Un théâtre quasi comble attendait la sortie de la star de la chanson française, qui nous a surpris par son entrée au milieu des gradins.

Zaz a vu sa carrière décoller en 2010 grâce à la chanson « Je veux » qui lui a valu le prix Chanson Révélation par l’Académie Charles-Cros, la Victoire de la musique de la Chanson de l’année, ainsi que l’European Border Breakers Awards. Sa chanson porte-bonheur extraite de son premier album « Zaz » compte à ce jour près de 47 millions de vues sur Youtube.

Avec sa voix rauque, sa grande énergie sur scène et son univers atypique qui mêle variété française, Folk, Soul et Jazz, Zaz a su conquérir le public de Carthage, une soirée rendue possible notamment grâce au soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

