Ennahdha : «Le référendum a échoué et la constitution de 2014 reste donc en vigueur»

Tout en affirmant qu’il va poursuivre sa lutte contre le «coup d’Etat», le parti islamiste Ennahdha s’est exprimé ce jeudi 28 juillet 2022, sur le référendum du 25 juillet, en affirmant que celui-ci «a échoué et que la constitution de 2014 reste donc en vigueur».

Le parti de Ghannouchi indique également dans son communiqué, que le président de la République a perdu toute légitimité après les résultats dudit référendum, par lequel il a essayé de faire passer «une constitution qu’il a rédigée lui-même et dans laquelle il se donne des pouvoirs pharaoniques».

Ennahdha a également estimé que le boycott du référendum par 75% des électeurs a conduit à la chute de «la constitution de Kaïs Saïed» : « Les constitutions ne sont validées qu’avec la participation d’au moins 50% des électeur », lit-on encore dans le communiqué du parti islamiste qui a également affirmé que le chef de l’Etat «a conduit, par son comportement et les décisions qu’il a prises depuis le 25 juillet 2021 et notamment la dissolution du parlement, à l’isolement du pays et à l’aggravation de la crise».

Dans son communiqué le parti de Ghannouchi appelle le président à tirer des leçon suite aux résultats du référendum et de reconnaître son échec : «Lui reste-t-il une légitimité après tout cela pour parler au nom du peuple ou prétendre que le peuple le soutient ? Cela s’est précisé il y a quelques mois, avec les manifestations et protestations, alors que ses partisans n’ont pu organiser aucune manifestation, même pendant la campagne référendaire. Ils n’ont excellé que dans les campagnes de diffamation, d’insultes, de propagation de rumeurs, de discours qui divisent et de propagation de la haine».

Enfin, le parti de Ghannouchi a affirmé qu’il poursuivra sa lutte contre le « coup d’Etat » en coordonnant les efforts avec «tous ceux qui sont prêts à défendre la république et les acquis de la révolution et qui soutiennent le retour à des élections présidentielles et législatives libres, équitables et transparentes afin de sortir le pays de la crise».

Y. N.