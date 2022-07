Il y a deux ans nous quittait la grande militante franco-tunisienne Gisèle Halimi

La grande militante féministe franco-tunisienne Gisèle Halimi nous avait quittés il y a deux ans. Une femme exceptionnelle qui a farouchement défendu les droits des femmes depuis plus d’un demi-siècle.

Elle est l’une des grandes figures du féminisme du 20e siècle au même titre que des icônes telles que Simone de Beauvoir ou encore Simone Veil. Gisèle Hamili originaire du quartier de la Goulette à la banlieue nord de Tunis, repose depuis le 28 juillet 2020 au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Avocate engagée corps et âme pour la cause des femmes et notamment pour le droit à l’avortement et pour la criminalisation du viol, Gisèle Halimi portait haut et fort la voix des femmes et défendait mieux que personne leurs droits.

Un parcours remarquable et impressionnant qui continue d’inspirer les nouvelles générations dans la lutte pour l’égalité totale entre les genres. Son livre « Une farouche liberté » retrace soixante-dix ans de combat et d’engagement au service de la cause féministe, il transmet aux jeunes générations cette volonté inépuisable pour continuer à lutter pour la dignité des femmes.

F.B