Tunisie : Accès gratuit à tous les musées et sites historiques le jour du nouvel an de l’Hégire

Tous les musées, monuments et sites historiques tunisiens seront ouverts gratuitement le jour du nouvel an de l’Hégire, c’est-à-dire, soit vendredi 29 ou samedi 30 juillet 2022, selon l’observatoire lunaire.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) vient d’annoncer que tous les Tunisiens et étrangers résidents en Tunisie (sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour) auront la possibilité d’accéder gratuitement à l’ensemble des musées, des sites, et des monuments historiques dans les différentes régions du pays.

L’AMVPPC a également rappelé que ces espaces seraient aussi ouverts tous les premiers dimanches de chaque mois, le 18 avril à l’occasion de la Journée internationale des sites et monuments et le 18 mai à l’occasion de la Journée internationale des musées.

