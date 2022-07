Antony Blinken exprime l’inquiétude des Etats-Unis sur la situation en Tunisie

Si secrétaire d’Etat américain Antony Blinken sent le besoin de s’exprimer lui-même sur la situation politique en Tunisie créée par la dérive autoritaire du président de la république Kaïs Saïed, c’est parce que les Etats-Unis estiment que le processus démocratique initié en 2011 dans le pays est réellement en danger.

Le secrétaire d’Etat américain a, en effet, appelé, dans un communiqué publié vendredi 29 juillet 2022 sur le site de l’ambassade américaine à Tunis, les autorités tunisiennes à «l’adoption rapide d’une loi électorale inclusive qui facilite la participation la plus large possible aux élections législatives prévues en décembre». Cette loi devrait «inclure ceux qui se sont opposés ou ont boycotté le référendum constitutionnel»,, a-t-il tenu à souligner, par allusion au référendum du 25 juillet aux résultats contestés par l’opposition et qui s’est transformé en un plébiscite du chef de l’Etat, lequel voit dans le vote populaire un feu vert pour poursuivre la mise en œuvre de son projet d’instauration d’un régime hyper-présidentiel.

Blinken a également souligné le soutien de son pays à la démocratie tunisienne et aux aspirations du peuple tunisien à un avenir sûr et prospère, affirmant qu’«un processus de réforme inclusif et transparent est crucial à l’avenir pour commencer à restaurer la confiance des millions de Tunisiens qui n’ont pas participé au référendum ou se sont opposés à la nouvelle constitution».

Le secrétaire d’État américain a aussi déclaré que le processus référendaire avait été marqué par un «faible taux de participation», craignant que la nouvelle constitution puisse «affaiblir la démocratie tunisienne et éroder le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

Blinken a par ailleurs souligné que le partenariat américano-tunisien est plus fort lorsqu’il existe un engagement partagé en faveur de la démocratie et des droits de l’homme, rappelant que son pays «continuera à utiliser tous les outils pour aider le peuple tunisien à forger un gouvernement démocratique et responsable qui préserve l’espace pour le libre débat et la divergence d’opinion, protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous, favorise la prospérité à long terme, respecte l’indépendance judiciaire et l’État de droit.»

I. B.