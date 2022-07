La direction du Festival de Sousse dénonce les propos de Lamine Nahdi après son spectacle

La direction du Festival international de Sousse vient de dénoncer les propos de Lamine Nahdi dont le spectacle programmé dans cette édition ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, et ce, selon lui, à cause de la défaillance des équipements audiovisuels du festival.

Le comédien Lamine Nahdi a présenté le soir du mercredi 27 juillet son dernier spectacle « Nmout alik » dans le cadre de la 63e édition du Festival international de Sousse qui a opté cette année pour une édition 100% tunisienne, contrairement à l’ensemble du reste des festivals internationaux du pays.

Lors de la conférence de presse qui a suivi son spectacle, Lamine Nahdi avait indiqué que le festival n’avait pas assuré les équipements nécessaires à la réussite de son spectacle. De son côté, la direction du festival a fortement condamné ces propos, et a préféré ne pas riposter par respect à ce grand artiste, tout en précisant que l’équipe du festival a fait de son mieux pour faire réussir le spectacle qui a eu lieu sans la présence de son metteur en scène et de ses techniciens de son et de lumière.

F.B