Le groupe cubain Los Van Van fait danser le public du Festival de Hammamet

Le groupe vedette de la musique cubaine Los Van Van était en concert hier soir dans le cadre du Festival international de Hammamet. Les rythmes de la musique latine ont plongé le théâtre de Hammamet dans une ambiance des plus festives.

Formé il y a plus de cinquante ans par le bassiste Juan Formell, le collectif musical Los Van Van est l’une des grandes figures de la musique cubaine, on les surnomme d’ailleurs « Les Rolling Stones de la Salsa ».

Le groupe a ramené du soleil, de la joie et de la bonne humeur sur le Théâtre plein-air de Hammamet face à un public qui avait hâte de se déhancher sur les rythmes latins et plus précisément sur la Timba, le genre musical que le groupe joue principalement.

Guitare électrique, trombones, guitare basse, synthétiseur, batterie et beaucoup d’énergie et de joie à partager, le groupe a assuré hier l’une des plus belles soirée de cette édition qui marque le grand retour des musiques du monde et des stars internationales. Des sons qui nous ont beaucoup manqué ces dernières années.

