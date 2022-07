Tunis : Ouverture de la 1e édition du Symposium international de la sculpture sur marbre

Dans le cadre des préparatifs pour le TICAD 8 qui aura lieu en Tunisie au mois d’août prochain, la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a assisté aujourd’hui à l’ouverture officielle de la première édition du Symposium international de la Sculpture sur Marbre.

La Tunisie abritera la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique qui aura lieu les 27 et 28 août prochain. A l’approche de ce grand événement, le ministère des Affaires culturelles et le Théâtre de l’Opéra ont lancé la première édition du Symposium international de la sculpture sur marbre.

L’événement a lieu à Cité de la Culture de Tunis autour du savoir –faire de la sculpture sur marbre, et ce à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 9 août.

17 sculpteurs qui représentent 8 pays différents (La Tunisie, l’Algérie, la Palestine, l’Egypte, l’Irak, le Soudan, l’Allemagne et le Japon) font partie de ce congrès international dont l’ouverture a eu lieu en présence de la ministre Hayet Guettat Guermazi qui a rappelé le rôle des arts et de la création dans le développement économique et le rayonnement du pays à l’échelle internationale.

