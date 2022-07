Tunisie : Kaïs Saïed pousse ses pions au sein des services de sécurité

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, le bras droit du président de la république Kaïs Saïed, a procédé hier soir, jeudi 28 juillet 2022, à de nouvelles nominations à la tête des plus importantes directions sécuritaires.

C’est ainsi que le directeur du district régional de sécurité de Bizerte, Moez Laouini, a été promu directeur général de la sécurité.

Il a été également décidé de nommer Lotfi Ben Salem à la tête de la direction, générale des services spéciaux en remplacement de Sami Yahyaoui, désigné directeur général des écoles sécuritaires.

Moncef Rakrouki, cade des unités d’intervention, a été nommé, pour sa part, directeur de la sûreté nationale, Sami Mahmoudi directeur général de la formation et Hajer Mrir directrice générale du Pôle sécuritaire de lutte contre le terrorisme.

Plus qu’un simple jeu de chaises musicales, le ministre Charfeddine poursuit, avec ces nominations, sa politique de nettoyage des écuries d’Augias entamée depuis le 25 juillet 2022 et la prise en main de la totalité du pouvoir exécutif par le président Saïed après une décennie marquée par une bipolarité au sein de l’exécutif opposant souvent les deux têtes de l’exécutif, le président de la république et le chef du gouvernement.

I. B.