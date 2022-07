La Nuit des étoiles à Tunis : Le rendez-vous se renouvelle à la Cité des Sciences

La 19e édition de La Nuit des étoiles aura lieu le vendredi 5 août à la Cité des Sciences de Tunis. Plusieurs activités seront proposées au grand public.

Evénement astronomique ouvert au grand public, la Nuit des étoiles a lieu chaque été à Tunis, et dans plusieurs villes à travers le monde. Sa date est fixée selon la meilleure période d’observation estivale.

L’événement qui a passionné à ses débuts les amateurs d’astronomie, est devenu au fil des années une manifestation populaire rassemblant un public de tous les âges et de tous les univers.

Pour cette nouvelle édition, la Cité des Sciences de Tunis annonce un programme qui démarre à 19h et qui se poursuit jusqu’à minuit où le public aura l’occasion d’observer la lune et les deux planètes Jupiter et Saturne à travers les télescopes mis à leur disposition, mais également d’assister à des conférences et à des performances musicales et de participer à des jeux concours.

