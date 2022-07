Moncef Dhouib explique le départ du public au milieu du spectacle de Lamine Nahdi à Carthage

Le metteur en scène Moncef Douib vient de réagir face à la polémique qui s’est créée suite au spectacle de Lamine Nahdi au Festival international de Carthage.

Le comédien Lamine Nahdi avait présenté hier soir son dernier spectacle « Nmout alik », écrit et mis en scène par Moncef Dhouib dans le cadre du Festival international de Carthage. Une grande partie du public a rapidement quitté le théâtre, déçue par le spectacle, qui n’a pas été à la hauteur de ses attentes.

Le départ précipité du public a créé une vraie polémique sur les réseaux sociaux. Si certains ont violemment critiqué le comédien, d’autres n’ont pas hésité à lui apporter leur soutien et à rappeler la carrière impressionnante de ce grand homme de théâtre, comme Abdelhamid Bouchnak ou encore Néjib Belkadhi.

Le metteur en scène du spectacle Moncef Dhouif, a de son côté expliqué ce départ par le fait que le ministère des Affaires culturelles avait invité des spectateurs issus de différentes régions du pays pour assister au spectacle, et que ces derniers devaient reprendre le bus assez rapidement pour rentrer. Une explication que beaucoup ont eu du mal à croire puisque cette initiative de ramener des spectateurs des différentes régions du pays a lieu quasiment tout au long de cette édition, sans que le public ne déserte le théâtre au plein milieu du spectacle. De plus, il suffit de regarder les interviews et de lire les commentaires des personnes qui étaient présentes ce soir-là à Carthage pour se rendre compte que le public était simplement déçu par le spectacle et a décidé de partir.

F.B