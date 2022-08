Tunisie : Lamine Nahdi et Moncef Dhouib retirent leur spectacle de tous les festivals

Suite à la polémique qui s’est créée autour du spectacle « Nmout Alik » de Lamine Nahdi et Moncef Dhouib au Festival de Carthage, les deux artistes ont décidé d’annuler le reste des dates du spectacle dans tous les festivals.

Dans un statut publié ce soir sur sa page Facebook, le metteur en scène et réalisateur Moncef Dhouib qui a écrit et mis en scène le dernier one-man-show de Lamine Nahdi, a annoncé que le spectacle « Nmout Alik » vient d’être retiré de l’ensemble des festivals de cet été.

Cette décision prise par les deux artistes fait suite à la vive polémique qui a secoué ces deux derniers jours les réseaux sociaux après le passage de Lamine Nahdi sur la scène du Festival international de Carthage où une grande partie du public avait déserté le théâtre au milieu du spectacle.

Moncef Dhouib parle d’un climat de haine et d’une campagne de dénigrement le visant lui et Lamine Nahdi. L’annulation des spectacles permettra de mieux comprendre ce qui s’est passé à Carthage et toute la polémique qui s’en est suivie, a-t-il précisé. Moncef Dhouib a également annoncé qu’une conférence de presse aura prochainement lieu afin de revenir sur les dessous de cette affaires.

