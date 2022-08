Ambassade de France en Tunisie : «Une hausse de 77% des demandes de visas en 2022»

Dans un communiqué publié ce lundi 1er août 2022, l’ambassade de France en Tunisie a noté la hausse spectaculaire des demandes de visas par les Tunisiens en 2022.

Elle a indiqué que lors des 5 premiers mois de l’année, 33.000 visas ont été délivrés aux Tunisiens, et qu’au total, plus de 50.000 demandes ont été traitées, soit plus de 500 par jour et deux fois plus que les deux dernières années.

L’ambassade a, d’autre part, souligné que l’effectif du consulat général, qui avait été réduit entre 2020 et 2022 (probablement pour des raisons sanitaires) devrait être renforcé en septembre pour faire face à la nette augmentation des demandes de visas (plus de 77% en un an).

C. B. Y.