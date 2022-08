Le rappeur Balti déchaîne les foules au Festival international de Carthage

Le public du Festival international de Carthage avait hier soir rendez-vous avec une soirée 100% Rap assurée par Balti. Face à un théâtre comble, la star du rap a ravi ses nombreux fans.

C’est le rappeur le plus écouté et le mieux apprécié en Tunisie, Balti dont le succès n’a fait que grandir depuis ses débuts il y a plus de dix ans, était hier soir sur la prestigieuse scène du Théâtre romain de Carthage face à un public conquis d’avance.

Le Rap, genre longtemps marginalisé en Tunisie, a su s’imposer ces dernières années dans la programmation de tous les grands festivals comme le Festival de Carthage ou celui de Hammamet.

Avec des titres comme « Ya lili » ayant dépassé les 700 millions de vues sur Youtube, Balti concurrence désormais avec les grandes stars internationales en termes d’audience. Son public ne cesse de s’élargir au fil des années, composé certes majoritairement de jeunes, mais pas que.

Pour son passage sur la scène de Carthage, Balti a souhaité inviter d’autres artistes tunisiens avec lesquels il a collaboré comme Kafon, Negro ou encore le jeune Hammouda, mais également la chanteuse chilo-palestinienne Elyanna avec laquelle il a interprété « Ghareeb alay ».

F.B