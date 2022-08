Farouk Bouasker : «Les 3 recours contre l’Isie ne concernent pas les résultats du référendum»

Dans un point presse tenu ce mardi 2 août 2022, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a affirmé que les 3 recours déposés auprès du Tribunal administratif contre l’instance ne concernent pas les résultats du référendum annoncés par celle-ci …

Ces recours concernent plutôt «quelques problèmes et manquements en lien avec la campagne référendaire», selon Bouasker, qui s’est empressé de s’adresser aux médias avant même que le Tribunal administratif n’examine les recours en question et ne communique son verdict.

Il a, dans le même contexte, affirmé que cela constitue la preuve que les résultats officiels annoncés par l’Isie sont justes.

Rappelons que les recours ont été déposés par l’organisation I Watch et les partis Afek Tounes et Al-Chaâb Yourid, qui avaient pris part à la campagne référendaire.

Le président de l’Isie n’a pas donné de précisions sur la nature de dépassements qui ont fait l’objet des recours, et il a, en revanche, sorti la carte (ô combien démodée) de la théorie du complot, assurant qu’il y a une campagne de discréditation et de diffamation visant l’instance de la part de partis politiques et de composantes de la société civile.

Et d’ajouter que l’Isie portera plainte contre ceux qui ont diffamé et insulté les membres de l’Isie et qui ont accusé l’instance d’avoir falsifié les résultats du référendum.

C. B. Y.