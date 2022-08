Soirée magie à Carthage ce soir : Le billet est valable pour deux personnes

Le public du Festival international de Carthage a rendez-vous ce soir avec un grand spectacle de magie avec la participation de plusieurs magiciens mondialement connus. Le billet sera valable pour deux personnes ce soir.

Les pus grands magiciens du monde seront réunis ce soir sur la scène du Théâtre romain de Carthage dans le cadre de la 56e édition du Festival qui se poursuit jusqu’au 20 août.

Jimmy Delp, Mikael Szanyiel, Patrice Curt, Huanz Zhen, Ernesto Planas, Vlad, Filiberto Selvi, Jerome Murat et Tim Silver seront tous réunis dans la même soirée pour assurer un spectacle de magie exceptionnel et grandiose qui a fait le tour de l’Europe avant de débarquer en Tunisie. Une soirée que la direction du Festival de Carthage a souhaité faire découvrir au plus grand nombre de Tunisiens en offrant la possibilité d’acheter un billet valable pour deux personnes.

F.B