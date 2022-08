Tunisie : Le taux de chômage a diminué de 2,7 points en 10 mois, selon le ministre de l’Emploi

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, a affirmé, ce mercredi 3 août 2022, que le taux de chômage a diminué de 18,7% en octobre dernier à 16%.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, il a assuré que le gouvernement continuer à rechercher des solutions aux chômeurs tunisiens.

Fournir une formation professionnelle complémentaire dans certaines spécialités, aider l’initiative privée, ouvrir des perspectives d’emploi dans le secteur privé et nouer des partenariats avec des institutions font partie des solutions pour lesquelles opte le gouvernement, selon le ministre.

Il a, dans le même contexte, indiqué que le gouvernement œuvre à fournir des fonds et des programmes et qu’il a lancé une initiative nationale au sein du ministère de l’Emploi qui financera plus de 250 projets dans diverses régions du pays et dans divers domaines.

C. B. Y.