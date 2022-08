Forum à Hammamet : Tunisie entre passé, présent et avenir

Le Forum du magazine «Réalités» se tiendra le vendredi 12 août 2022 à l’hôtel Alhambra Thalasso, à Hammamet Yasmine, sur le thème : «La Tunisie entre son passé récent, son présent immédiat et son avenir proche». (Illustration : Mezri Haddad / Taoufik Baccar / Sadok Chaabane).

Le Forum du magazine «Réalités» se tiendra le vendredi 12 août 2022 à l’hôtel Alhambra Thalasso, à Hammamet Yasmine, sur le thème : «La Tunisie entre son passé récent, son présent immédiat et son avenir proche».

Après l’adoption de la nouvelle Constitution et maintenant que la Tunisie va devoir faire face à son destin pour relever les grands défis sociaux, économiques, sécuritaires et politiques, «Réalités» organise ce débat qui sera introduit par Taïeb Zahar, directeur de la publication, et animé par la journaliste Maya Ksouri. Il réunira trois éminentes personnalités de l’élite politique, intellectuelle et économique.

Il s’agit Sadok Chaâbane, docteur en droit et en sciences politiques, professeur agrégé des universités, ancien ministre de la Justice (1992-1997), puis de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (1999-2004). Auteur de plusieurs ouvrages, notamment ‘‘Le droit des organisations internationales’’ (1985) et ‘‘Fin de la géographie et retour de l’histoire. La Tunisie face à la globalisation’’ (1998). M. Chaâbane traitera de «La Constitution, jalon fondateur d’une nouvelle République».

Taoufik Baccar, titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et diplômé de l’Ecole nationale d’administration, ancien ministre des Finances (1999-2004), puis Gouverneur de la Banque centrale (2004-2011), auteur d’un essai intitulé ‘‘Le miroir et l’horizon, rêver la Tunisie’’, préfacé par Christian de Boissieu (2018). M. Baccar traitera de «L’économie tunisienne : diagnostic et thérapie pour relancer un secteur dévasté».

Mezri Haddad, docteur en philosophie politique (Sorbonne), licencié en histoire moderne et en sociologie politique, ancien ambassadeur de Tunisie à l’Unesco (2009-2011), auteur notamment de ‘‘Carthage ne sera pas détruite’’ (2002), de ‘‘La Face cachée de la révolution tunisienne : islamisme et Occident, une alliance à haut risque’’ (2011) et ‘‘Du conflit de civilisation à la guerre de substitution’’ (2022). Thème de l’intervention de M. Haddad : «Neutralité et non-ingérence : pour une diplomatie tunisienne multilatérale et souveraine».