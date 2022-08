Trois meurtres à Montréal et à Laval : Le Tunisien Mohamed Salah Belhaj parmi les victimes

L’ambassade de Tunisie au Canada a déploré le décès «dans des conditions douloureuses», de Mohamed Salah Belhaj un travailleur de la santé de 48 ans, tout en présentant ses condoléances à ses proches et à sa famille. Le Tunisien est l’une des trois victimes tuées au cours des dernières heures par un «tireur fou» qui a fini par être abattu, ce jeudi 3 août 2022, par les policiers sur le terrain d’un motel de Montréal.

Selon les médias de la place, le tireur a abattu, «sur la voie publique et à bout portant trois hommes choisis au hasard» : la première victime répond au nom d’André Fernand Lemieux (64 ans), qui a été tué alors qu’il se trouvait dans un abribus dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

À peine une heure plus tard, le tueur a récidivé à 2,5 kilomètres de là, visant cette fois-ci le Tunisien Mohamed Salah Belhaj (48 ans), tué d’une balle à la tête alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Mercredi soir, le «tireur fou» a encore visé une 3e victime, un jeune d’une vingtaine d’années tué aussi par balles, dans le quartier de Laval-des-Rapides.

Selon les premiers éléments rapportés par Sophie Roy directrice du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), citée par les médias locaux, «le tueur en série qui a abattu à coups de feu gratuitement trois hommes n’est pas lié au crime organisé et souffrirait de troubles de santé mentale».

«À première vue, il n’y aurait pas de complice et pas nécessairement de lien avec les victimes non plus… On ne connaît pas encore ses motivations, on en sera certainement plus au courant des prochaines heures », a précisé la porte-parole de la Sûreté du Québec, citée par les même sources.

De son côté, l’ambassade de Tunisie au Canada, qui a exprimé sa douleur suite à ce drame, a précisé dans un communiqué que l’attachée sociale du Consulat de la République tunisienne à Montréal s’est rendue au domicile de Mohamed Salah Belhaj pour présenter ses condoléances à sa famille, en assurant que celle-ci bénéficiera de l’accompagnement et du suivi nécessaires, tout en lui exprimant sa pleine solidarité.

Y. N.