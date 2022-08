Ridha Charfeddine dément faire l’objet d’un mandat d’amener et dénonce une campagne de diffamation

L’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine, Pdg de la société Unimed, a démenti la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux et selon laquelle, il a fait l’objet d’un mandat d’amener, tout en dénonçant une campagne de diffamation menée à son encontre.

Dans un post publié sur sa page Facebook, ce vendredi 5 août 2022, Ridha Charfeddine a rappelé qu’il a, depuis 2016, multiplié les communiqués et les droits de réponses suite aux rumeurs et accusations mensongères dont il fait l’objet, en affirmant qu’il n’est visé par aucune affaire et que «cette histoire d’objet d’amener émis à son encontre pour commercialisation d’anesthésiques et des stents périmés et pour implication dans l’affaire dite des nourrissons», est de la pure intox.

«Pour la millième fois, je précise à l’opinion publique que je ne suis pas concerné par toutes ces affaires, ni de près ni de loi, de même pour mon entreprise. L’entreprise que je dirige ne fabrique pas des stents et tout le monde peut vérifier les détails de cette affaire via le site du ministère de la Santé», a-t-il écrit, et d’ajouter : «Je rappelle aussi que l’anesthésique périmé a été importé dans le cadre d’un appel d’offres public et ma société n’a aucun rapport avec cela, idem pour l’affaire des nourrissons».

L’ancien député, qui a annoncé son retrait de la vie politique et sportive en novembre 2021, a également remercié ceux qui l’on soutenu, en affirmant «qu’il continuera, la conscience tranquille, à être intègre», ajoutant qu’il se réserve le droit de recourir à la justice.

