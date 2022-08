Tunisie : Décès de l’ancien ambassadeur Mohamed Ferid Cherif

Le syndicat du corps diplomatique tunisien a annoncé, ce vendredi 5 août 2022, le décès de l’ancien ambassadeur Mohamed Ferid Cherif, père de Ali Cherif, l’actuel ministre plénipotentiaire auprès de la mission diplomatique de la Tunisie au Danemark.

Le défunt, qui avait fait ses études au collège Sadiki de Tunis et à l’université de la Sorbonne à Paris (diplôme en histoire de la pensée politique), a rejoint le corps diplomatique tunisien dès l’indépendance du pays en 1956. Il a présidé le département Asie et monde arabe au ministère des Affaires étrangères et a effectué plusieurs missions diplomatiques à l’étranger (Suisse, Algérie, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Iran, Syrie, Hongrie et Autriche).

Il est l’auteur de nombreux ouvrages en arabe : «Mémoires d’un diplomate» (2006), «Récit de la mémoire» (2008), «Les premiers ambassadeurs de Tunisie» (2011), «Positions diplomatiques sous Bourguiba» (2012).