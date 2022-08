Hassen Doss & Orchestra le 9 août au Festival international de Carthage

Le chanteur tunisien d’opéra Hassen Doss présentera son nouveau spectacle, mardi 9 août 2022 à partir de 22h, au Festival international de Carthage.

Grand maître d’opéra à la voix d’or et précurseur de ce genre musical en Tunisie, Hassen Doss présentera à Carthage son nouveau spectacle caractérisé par un genre musical assez singulier, mais aussi par une mise en scène exceptionnelle.

Hassen Doss apporte à la théâtralité nécessaire sa voix puissante, expressive, forte et vulnérable à la fois. C’est un artiste frais et décomplexé avec, à la rescousse, un orchestre ainsi qu’une chorale qui vont accompagner le ténor, qui épouse avec force les rythmes et les tempos, pour livrer un show qui va chauffer à blanc le public.

Prix du ticket : 30 DT gradins / 50 dT chaises

Communiqué