La variole du singe n’est pas encore apparue en Tunisie, mais la vigilance est de rigueur  

«Bien que l’organisation mondiale de la Santé (OMS) ait décrété la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), la Tunisie demeure, pour le moment, à l’abri de la propagation de la maladie», a déclaré le professeur de virologie à l’Université de Monastir Mahjoub El-Ouni. La plupart des 17 000 cas signalés dans le monde sont concentrés en Europe et aux États-Unis, a-t-il précisé.

Le virus ne se propage pas facilement et il n’y a aucune raison de paniquer. La maladie est étroitement surveillée, en Tunisie et dans le monde, a déclaré le professeur El-Ouni, qui a également exhorté les citoyens à rester vigilants et souligné la nécessité d’accroître le contrôle et la sensibilisation et de respecter les mesures préventives afin d’empêcher la propagation de la maladie en Tunisie.

Selon le Centre d’information régional des Nations Unies pour l’Europe occidentale, la variole du singe se transmet à l’homme par contact avec une personne ou un animal porteur du virus. Les éruptions cutanées, les sécrétions corporelles et les croûtes sont particulièrement contagieuses.

Les rongeurs et les primates font partie des animaux porteurs du virus.

Les patients ont souvent de la fièvre, des crampes musculaires et de la fatigue; une éruption cutanée généralisée suit. La variole du singe est diagnostiquée par un test PCR et les complications surviennent dans 1 à 10% des cas.

Les patients guérissent souvent spontanément en 14 à 21 jours. La maladie peut être bénigne, mais ses lésions infectieuses peuvent provoquer des douleurs et des démangeaisons.

D’après Tap.