Les jeux les plus populaires de 2022

Les listes sont toujours complexes à établir tant elles peuvent s’avérer non-exhaustives. Pourtant, certains aspects statistiques comme le nombre de téléchargements, de joueurs actifs chaque mois ou d’autres informations peuvent aider à dresser de tels «tops» dans le monde vidéoludique ainsi que dans celui du divertissement.

De ce fait, plusieurs jeux trustent les habitudes et les premières places des divers classements établis en cette année 2022. Quels sont-ils ?

Du bon temps sur les jeux (Ph : Pixabay, CC0).

Le jeu en ligne

Plus que jamais, il existe différentes façons de s’amuser avec les jeux de nos jours. Les jeux vidéo en font bien entendu partie, mais il est crucial de ne pas oublier les jeux de casino et les jeux en ligne en 2022. Depuis plusieurs années, la popularité des casinos en ligne n’a cessé de croître pour atteindre des sommets et des jeux historiques comme le poker ou le jeu de Bingo font partie des leaders en ligne et parfois même, hors ligne.

Incontestablement, les jeux en ligne, qu’ils soient en accès libre ou payant, restent une part importante du divertissement global en cette année 2022.

Gran Turismo 7

La sortie d’un Gran Turismo est toujours une actualité à part entière dans le monde vidéoludique. Que dire alors, lorsque la création est une immense réussite comme ce nouvel opus ?

Il y a plus de 420 véhicules dans le jeu (Ph. Pixabay, CC0).

GT7 est venu s’implanter à merveille dans le monde des jeux vidéo, fortement imprégné par Forza Motorsports chez les joueurs Xbox. Les simulations automobiles sont de plus en plus recherchées et les différents périphériques comme les pédaliers et les sièges embarqués font désormais partie de l’arsenal global des joueurs les plus passionnés.

Le jeu publié par Sony est l’une des têtes d’affiche de l’année et avec autant de collaborations, de défis mis à jour et d’un réel travail sur la durée de vie du jeu, il y a fort à parier que cela reste le cas lors des prochains mois encore.

Horizon Forbidden West

Le premier opus des studios Guerilla avait été acclamé par la critique et rapidement considéré comme l’un des plus grands jeux de l’histoire. Tout simplement. La suite de Horizon Zero Dawn va encore plus loin et se montre tout bonnement exceptionnelle, notamment grâce à un travail graphique semblant dépasser l’entendement.

Avec une note de 19/20 sur le média de référence du monde vidéoludique, il va sans dire que le nouvel Horizon a réussi son coup et s’implante définitivement comme une référence des dernières décennies.

Elden Ring

Les fans absolus de Game of Thrones ont tout de suite vibré à l’annonce de ce jeu d’action RPG puisque le scénariste associé au créateur Miyazaki n’était autre que George R.R. Martin, le créateur de l’histoire tout juste citée.

Deux légendes ultimes de leur champ d’action ont donc offert à tous les joueurs et sur un grand nombre de plateformes diverses, un jeu lui aussi salué par la critique.

Attendu pendant de nombreux mois, ce jeu laisse place à une suite. De quoi ravir les amateurs du genre !