Tunisie : La FTCA fête ses 60 ans d’existence avec le retour du FIFAK

Après deux éditions annulées, le Festival international du Film Amateur de Kélibia (FIFAK) marque son grand retour ce mois avec une 35e édition dont le programme vient d’être dévoilé.

La 35e édition du FIFAK aura lieu du 13 au 20 août. Un événement cinématographique majeur qui promeut le cinéma amateur, indépendant et d’école, et qui permet aux cinéastes amateur et aux étudiants d’échanger à travers les débats qui restent l’un des volets les plus importants du festival.

Le festival est organisé par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) qui célèbre cette année son 60e anniversaire, il est également soutenu par le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et la Municipalité de la ville de Kélibia.

Après deux éditions annulées à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le festival sera de retour dès ce samedi avec une belle programmation festive et plurielle, dont le comité directeur vient d’annoncer le programme.

La soirée d’ouverture sera marquée par le Carnaval de la ville et la projection du film « Between Island » d’Amaya Simpsi. La compétition officielle sera répartie sur quatre catégories : la compétition internationale, la compétition nationale, la compétition des scénarios et la compétition photographique.

Le programme parallèle et celui des projections spéciale sera également au rendez-vous comme à l’accoutumée notamment avec le cinéma espagnol (pays invité), e cinéma palestinien et les films « scénarios verts ».

Le festival prévoit aussi cette année des rencontres avec les professionnels du cinéma dont Jean-Marie Tino, Najib Belkadhi et Yeran M. Borigou.

Les films gagnants seront projetés lors de la soirée de clôture, prévue d’avoir lieu le 20 août.

F.B