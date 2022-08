Le Jazzman américain Kurt Rosenwinkel ce soir sur la scène de Hammamet

Le Jazzman américain Kurt Rosenwinkel sera en concert ce soir, mardi 9 août, dans le cadre du Festival international de Hammamet.

Depuis sa première scène au début des années 90 à New York, Kurt Rosenwinkel s’est fait remarqué par les professionnels et par le public amoureux du Jazz. Guitariste, compositeur et producteur, le jazzman américain est aujourd’hui installé à Berlin où il enseigne au Jazz Institute de la capitale allemande.

Au milieu d’une grande tournée internationale, Kurt Rosenwinkel s’arrêtera ce soir au Théâtre plein-air de Hammamet dans le cadre de la programmation de la 56e édition du Festival international de Hammamet pour une première rencontre avec le public tunisien.

F.B