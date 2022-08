Tunisie : hommage au militant progressiste Khaled Khemira 

Nous publions ci-dessous le communiqué des associations démocratiques de l’immigration tunisienne et maghrébine en France à la mémoire de Khaled Khemira (1966-2022).

Le 5 août 2022, les associations de l’immigration maghrébine ont rendu un vibrant hommage, dans les locaux de la FTCR à Paris, au militant progressiste tunisien Khaled Khemira, homme généreux et sensible.

Plusieurs ONG et associations de l’immigration tunisienne ont rassemblé plus de 40 personnalités qui ont témoigné des qualités personnelles et militantes de cet homme qui a perdu sa vie sous les mains lâches et obscurantistes d’un membre de sa famille au parcours trouble qu’il logeait chez lui dans un esprit de solidarité familiale comme le font de nombreux migrants.

Un homme de paix progressiste et humaniste

Au-delà de ce fait tragique, les interventions de ses amis de luttes ont voulu souligner la richesse de ce parcours militant et singulier pour les droits humains et pour la sauvegarde la mémoire des luttes d’hier et d’aujourd’hui, pour la démocratie, la culture et la défense de la berbérité au Maghreb.

Les dizaines de témoignages de partout sur les réseaux sociaux et en direct ce jour honorent Khaled de ses combats et nous poussent à plus de vigilance pour que les progressistes ne soient pas la cible de ces fous de dieu et pour qu’on continue malgré tout nos combats pour les droits des migrants et pour la régularisation des sans papiers mais aussi pour dénoncer cet extrémisme religieux qui menacent nos vies ici et là bas et dont a été victime

Les présents ont certes tenu à lui rendre hommage mais aussi continuer son combat pour la culture et la tolérance. Il laisse derrière lui sa femme et ses deux jumeaux avec lesquels nous affirmons notre solidarité.

Paix à ton âme Khaled et repose en paix. Nous ne t’oublierons jamais.