Festival de Dougga : Lofi Bouchnak retrouve avec amour son public de toujours (Photos & Vidéo)

Comme à chaque spectacle, Lofi Bouchnak retrouve avec amour et respect son public de toujours, commente le Festival international de Dougga, et d’ajouter : Un rendez-vous important où les plus beaux souvenirs se créent en textes et en chansons.

C’est d’ailleurs l’occasion de rejouer des classiques déjà bien ancrés dans la conscience collective mais aussi l’occasion de les réinterpréter en totale symbiose avec un public qui connaît par cœur chaque son et mot émanant de l’artiste.

Après Lobna Noomen, LABESS, Dalal Abu Amneh et Nordo, le concert de Lotfi Bouchnak qui a eu lieu mardi 9 août 2022 a affiché complet au Festival International de Dougga.

Un rendez-vous marquant les nouveautés de l’artiste et mettant en avant les plus importantes étapes de sa carrière artistique avec des succès et des chansons connus de tous les tunisiens.



Après avoir transporté son public vers l’extase mélodique du « tarab », comme à son habitude, Lotfi Bouchnak a démontré ses hautes capacités vocales avec la chanson « Joudou bel wasl en oomr el aachikin kasir« .

Il nous a emportés dans un voyage avec ses plus belles chansons comme « Khedaani el zmen khedaani », « Nassaya« , « Hedhi ghneya lihom », « Cinéma » et « Whemt bettounsya« . Ce spectacle était aussi l’occasion d’honorer la chanson tunisienne avec la fameuse « Ki ydhiq bik eddahr » du regretté Sadek Thraya. Lotfi Bouchnak a conclu le spectacle avec ses nouvelles chansons, dont « Kif shabhat khayalak » et le chef-d’œuvre de M. Ali Ouertani « Ya Lalla Winek ».

Vidéo

Communiqué