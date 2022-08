Santé : Première implantation, en Tunisie et au Maghreb, de Mitraclip à l’hôpital militaire de Tunis (Photos)

La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire (STCCCV) a annoncé, ce mercredi 10 août 2022, le succès de la première implantation, en Tunisie et au Maghreb, d’un Mitraclip (Traitement percutané de l’insuffisance mitrale), réalisée ce matin à l’hôpital militaire de Tunis.

«Félicitations à l’équipe de l’Hôpital militaire et à la Tunisie pour ce nouvel accomplissement. Vive la Cardiologie Tunisienne. Together for Better Heart Care», lit-on dans la note diffusée, cet après-midi, par la STCCCV.

De son côté, Hamdi Ben Ahmed de l’Unité de Soins Intensifs Cardiologique, a félicité Pr.Hajlaoui ainsi toutes l’équipe médicale et paramédicale : «merci pour tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour concrétiser cet exploit et cette première.🇹🇳» , lit-on dans son post, dans lequel il rappelle aussi que «l’implantation Mitraclip, l’un des traitements recommandé en cas d’insuffisance mitrale , s’appelle aussi la réparation mitrale percutanée, réservée aux patients chez lesquels une opération à cœur ouvert présente un risque élevé».

Y. N.