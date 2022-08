Tunisie – Association Afreecan : Sortie à Ghar El Melh pour les résidents de la maison de retraite de la Manouba (Photos)

Sous le slogan «Partageons le sourire», l’association Afreecan a organisé, en collaboration la maison de retraite de la Manouba, une sortie baignade et déjeuner à Ghar El Melh (gouvernorat de Bizerte) pour les résidents de la maison de retraite.

«Qu’elle est émouvante leur joie ! Qu’ils sont beaux leurs sourires. Nos mères et nos pères de la maison de retraite en sortie baignade et déjeuner à Ghar el Melh. Ensemble nous pouvons les divertir et leur dessiner un sourire», a commenté Amine Manai, président de l’association Afreecan sur son compte Facebook.