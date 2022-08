Tunisie : Démantèlement d’un réseau de falsification de visas pour l’Europe

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé ce mercredi 10 août 2022, le démantèlement d’un réseau de falsification de visas pour l’Europe. Une femme et deux hommes ont été arrêtés aux Berges du Lac et l’enquête se poursuit.

La DGGN précise que l’enquête a été menée par la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale de Ben Arous, qui a effectué une descente , en coordination avec le ministère public, dans une maison située à Bir El-Bey puis dans un bureau de services aux Berges du Lac.

Les agents ont saisi 4 faux passeports, 9 cachets de sociétés fictives , 3 ordinateurs et un scanner, et ont également procédé à l’arrestation d’une femme et de deux hommes, membres de ce réseau.

Le ministère public a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.