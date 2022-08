Festival de Hammamet : Le vibrant hommage de Marcel et Bachar Khalifé à Mahmoud Darwich

Le Festival international de Hammamet a connu hier soir l’une des plus belles soirées de cette édition avec le grand artiste Marcel Khalifé et son fils Bachar Khalifé autour d’un spectacle musical en hommage à Mahmoud Darwich.

« Mahmoud, Marcel et moi » est un spectacle musical de très haut niveau signé par le duo d’artistes père-fils Marcel et Bachar Khalifé, qui a été présenté hier soir, mercredi 10 août, sur la scène du Théâtre plein-air de Hammamet, dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Hammamet qui a fait son grand retour cet année avec une belle programmation internationale comme au bon vieux temps, c’est-à-dire, avant la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le jeune chanteur, compositeur et musicien Bachar Khalifé a conçu ce projet au début de l’année 2020 à Lyon, en hommage au grand poète palestinien Mahmoud Darwich. Une création musicale qui réunit le jazz, la musique orientale et évidemment la poésie de Darwich sur la voix de Marcel Khalifé.

Ce spectacle qui a fait le tour des grandes scènes françaises et européennes, a été présenté hier soir pour la première fois en Tunisie et en exclusivité au Festival de Hammamet à guichets fermés, face à un public charmé, ému et ébloui par l’une des plus grandes figures de la musique arabe engagée, Marcel Khalifé, qui, on le voit bien, a su transmettre son art à son fils, un jeune artiste qui trace son chemin en toute sureté.

F.B