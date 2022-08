Le court-métrage tunisien « Aya » réalisé par Moufida Fedhila est désormais disponible sur la plateforme mondiale de Streaming Netflix.

Après « Dachra » d’Abdelhamid Bouchnak, « La belle et la meute » de Kaouther Ben Hania ou encore « Noura rêve » de Hinde Boujemaa, un autre film tunisien vient s’ajouter sur la plateforme mondiale de streaming Netflix, il s’agit de « Aya » de Moufida Fedhila.

« Aya » est un court-métrage de fiction qui a été sélectionné dans une centaine de festivals internationaux et qui a reçu une vingtaine de prix dont le Tanit d’or aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2017).

Le film qui met à l’affiche Afef Been Mahmoud, Ghanem Zrelli et Bahri Rahali est désormais disponible sur Netflix, c’est ce que vient d’annoncer la réalisatrice et productrice tunisienne Moufida Fedhila.

F.B