Tunisie : Libération de la femme arrêtée en compagnie de Rached Khiari à Laouina

La justice a prononcé, aujourd’hui, un non-lieu pour la femme arrêtée, le 3 août dernier, en compagnie de l’ancien député islamiste Rached Khiari, dans un café à Laouina, alors qu’il était en fuite, annonce Me Mokhtar Jemaï.

Placée en détention et accusée de complicité dans la fuite de l’ancien député Al-Karama, objet d’un mandat d’amener émis par le parquet militaire pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire entre autres accusations, la concernée a été entendue par le juge du tribunal de première instance de Tunis ce jeudi 11 août 2022.

Me Jemaï a indiqué, que la femme (citée comme l’assistante de l’ancien député) a nié les faits et a affirmé ne pas avoir délibérément couvert Rached Khiari, recherché par la justice, et a finalement été libérée

Quant à Rached Khiari il a été incarcéré après avoir fait l’objet de 2 mandats de dépôt, le 5 août 2022, en exécution de deux jugements d’une peine de deux ans prison chacun.

Il doit également être entendu, ce jour, dans le cadre d’autres affaires le visant, annone une note diffusée via sa page Facebook.

Y. N.