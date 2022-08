Tunisie : Deux mandats de dépôt contre Rached Khiari (Précisions de son avocat)

La justice a émis à deux mandats de dépôt, ce vendredi 5 août 2022, l’encontre de l’ancien député Al-Karama Rached Khiari, annonce son avocat Me Mokhtar Jemaï.

Dans un post publié sur son compte Facebook, Me Jemaï a précisé que le premier mandat a été émis par le Tribunal de première instance de Ben Arous et le second par le Tribunal militaire, et ce, «en exécution de deux jugements d’une peine de deux ans prison, chacun, avec exécution immédiate», a-t-il dit, en précisant avoir déposé des recours et que les deux audiences ont été fixées pour les prochains jours.

Rappelons que Rached Khiari avait bénéficié d’une remise en liberté dans l’une affaire des affaire le visant, liée à une plainte pour diffamation et dont l’examen a été reporté au 22 septembre.

Y. N.