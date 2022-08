Aéroport de Tunis-Carthage : une chaise roulante volée à un handicapé

Les usagers de l’aéroport de Tunis-Carthage et les clients de la compagnie Tunisair n’ont pas fini de se plaindre de la grave détérioration des services offerts par ces deux ex-joyeux de notre pays. Dernière histoire en date : une chaise roulante volée à un handicapé !

C’est A. R., la mère cubaine du passager tunisien H. M., qui rapporte l’histoire. Le couple rentrait de Düsseldorf, en Allemagne, le 6 août 2022, sur le vol TU527. A l’arrivée, la chaise de roulante de H. M., embarquée à Düsseldorf, n’a pu être récupérée à Tunis. Que s’est-il passé ? Comment la chaise roulante a-t-elle pu disparaître ? A-t-elle été volée ? Que disent les caméras de surveillance censées être installées dans les allées et les couloirs de l’aéroport ?

Pas d’information du côté des agents en charge des bagages à l’aéroport. Encore est-il que la chaise roulante, récemment achetée et absolument nécessaire au déplacement de H.M, un jeune homme de 30 ans qui a des problèmes moteurs et mentaux, s’est évaporée, comme par magie.

On sait qu’en matière de respect des engagements envers les clients, Tunisair a atteint le fond, et depuis longtemps, mais là il ne s’agit pas d’appareils électroménagers, de fringues ou de flacons de parfum subtilisés par quelque agent indélicat, mais d’une chaise roulante.

Sommes-nous tombés aussi bas en matière de respect pour l’humanité souffrante ? Que dire à la mère désarçonné et au fils privé de son moyen de locomotion ? Les responsables de Tunisair, si tant est qu’ils ont encore un peu de conscience et de cœur, sont tenus de retrouver la chaise roulante disparue et d’apaiser la détresse de toute une famille venue passer ses vacances au pays, des vacances qui ont pour le moment un goût de vinaigre.

Imed Bahri