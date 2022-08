Bir Bouregba : Un individu arrêté pour trafic de faux certificats de scolarité

La Direction générale de la garde nationale a annoncé, ce vendredi 12 août 2022, l’arrestation d’un individu à Bir Bouregba (Nabeul), pour trafic de faux certificats de scolarité.

L’enquête a été menée par la brigade de recherche et d’investigation de la GN de Nabeul en collaboration avec la centrale de Laouina et ce sur la base d’informations, indique la DGGN, qui fait référence à une vidéo diffusée, la veille par un citoyen (A. B.), qui a affirmé avoir bénéficié de faux certificats de scolarité et de bulletins scolaires, «durant la décennie noire», dit-il, en affirmant sa disposition à témoigner et à être poursuivi s’il le faut, «pourvu que la personne qui opère à ce trafic soit arrêtée», a-t-il ajouté.

A. B. a indiqué qu’il avait été définitivement renvoyé de tous les établissements scolaires après s’être disputé avec le directeur de son collège, et qu’il est ensuite parti à l’étranger. De retour en Tunisie, une personne lui a proposé de lui permettre d’obtenir un emploi à la mairie et de lui fournir des certificats pour prétendre qu’il a été jusqu’au bac, alors qu’il s’est arrêté en 8e année.

C’est donc suite à cette affaire que la garde nationale a entamé son enquête, qui lui a permis d’arrêter le suspect qui travaille dans un collège privé. Ce dernier a avoué son forfait et a été placé en détention sur ordre du parquet, qui a également ordonné la poursuite des investigations.

Y. N.