Lancement de la Maison arabe du Oud en Tunisie sous la direction de Naseer Shamma

Le ministère des Affaires culturelles vient d’annoncer le projet de lancer la Maison arabe du Oud suite à la visite de l’artiste irakien Naseer Shamma. Le projet sera ouvert à ceux qui souhaitent apprendre à jouer de l’instrument du oud ou approfondir leurs connaissances.

Après son concert mercredi soir dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Carthage, le maître du oud irakien Naseer Shamma a rencontré hier la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi pour évoquer le projet de la Maison arabe du oud en Tunisie, une idée qui s’est déjà concrétisée dans plusieurs pays arabes, et qui devrait prochainement voir le jour aussi dans notre pays.

Le projet est mené par le ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO), ainsi que l’artiste Naseer Shamma. L’Ecole proposera entre-autres des cours de Oud aux enfants, aux jeunes et aux adultes âgés entre 6 et 60 ans, indique le communiqué du ministère.

F.B