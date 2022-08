Le programme de la Cinémathèque tunisienne au FIFAK

La Cinémathèque tunisienne propose un programme parallèle dans le cadre de la 35e édition du Festival international du Film Amateur de Kélibia (FIFAK 2022) qui démarre demain, samedi 13 août.

Comme chaque année, la Cinémathèque tunisienne s’associe à différents festivals régionaux pour proposer au public cinéphile des projections et différentes activités liées au 7e art, notamment le FIFAK qui marque son grand retour cet été après deux éditions annulées à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

La 35e édition du FIFAK aura lieu du 13 au 20 août autour d’une programmation internationale entre compétition officielle, séances spéciales, hommages, débats et ateliers. En plus de la programmation principale, la Cinémathèque tunisienne propose cette année durant le festival une exposition autour de l’œuvre de l’assistant-réalisateur Mounir Baaziz, ainsi que la projection de quatre films arabes : « Beyrouth, la rencontre », « Entre ciel et terre », « Wardi » et « Theeb ».

F.B