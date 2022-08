Kef : Festival «Les montagnes acoustiques» du 23 au 25 septembre, au site historique La table de Jugurtha

Siccaveneria lance la première édition du Festival «Les montagnes acoustiques», qui se déroulera du 23 au 25 septembre 2022 au site historique, naturel et unique La table de Jugurtha à Kalaat Senan au Kef.

Dans un endroit insolite et magique ,plusieurs artistes et DJ de musique électronique,live session et métal tunisiens et étrangers de grande renommée seront au rendez-vous, précise l’agence Siccaveneria, qui organise cette première édition.

Le tournage, l’enregistrement et la diffusion des performances seront assurés par notre partenaire artistique Le « Siccajazz Live Factory »!🎷 En partenariat avec Siccaveneria Relax, les festivaliers pourront profiter d’une variété d’activités de bien-être et bien plus encore ! 📅 Rejoignez-nous et venez Vibrer au son des montagnes.

«La table de Jugurtha est un site naturel et culturel emblématique, inscrit sur la liste indicative de l’UNESCO du patrimoine mondial. Elle est située au Nord-Ouest de la Tunisie 🇹🇳 , à 4 km de Kalaat Senane. C’est en effet, un immense plateau de 80 hectares, s’élevant à 1271 mètres d’altitude avec des falaises tombant à pic de tous les côtés. La table de Jugurtha ⛰ constitue le symbole de la résistance numide ⚔ 🛡», ajoute

Siccaveneria, qui est une agence d’attractivité, de développement et d’innovation pour le territoire du Kef. Son Action porte sur la culture, le tourisme et l’investissement.

Communiqué