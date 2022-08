Le réalisateur tunisien Abdeljabbar Bhouri s’est éteint, aujourd’hui, samedi 13 août 2022.

Le réalisateur et metteur en scène Abdeljabbar Bhouri s’est éteint aujourd’hui. Il avait signé plusieurs séries télévisées connues comme « Bab el khoukha » en 1997 et « Jari ya Hammouda » en 2004, ou encore des émissions phares à l’instar du « Dimanche sportif » et de plusieurs émissions animées par Najib Al Khattab durant les années 90 comme « Sahreya Al Fadhaiya« .

F.B