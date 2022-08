Tunisie : Les artistes femmes à l’honneur ce soir aux Festivals de Carthage et de Hammamet

A l’occasion de la Fête nationale de la Femme, ce sont des artistes femmes qui assureront ce soir, samedi 13 août, les soirées des Festivals de Carthage et de Hammamet.

Le théâtre féminin sera à l’honneur ce soir aussi bien au Festival de Carthage avec Leila Toubel et son monodrame « Yakouta », qu’au Festival de Hammamet avec Cyrine Gannoun et sa pièce de théâtre « Club de chant » interprétée par cinq comédiennes (Chekra Rameh, Souhir Ben Amara, Rim Hamrouni, Oumaima Mehrzi et Basma Baazaoui), sur un texte coécrit par Cyrine Guannoun et Rym Haddad, et une création vocale signée Alia Sallemi, une pièce donc 100% féminine.

La programmation de Leila Toubel à Carthage, de Cyrine Gannoun et sa troupe à Hammamet ou encore de Ghalia Benali au Festival de Dougga ce soir fait écho à la fête nationale de la femme tunisienne afin de mettre en avant les artistes femmes et leurs créations.

F.B