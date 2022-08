Marcel Khalifé : « Le Festival de Hammamet a su rester fidèle à son projet culturel »

Marcel Khalifé s’est récemment produit dans le cadre du Festival international de Hammamet où il a présenté le projet musical « Mahmoud, Marcel et moi » accompagné par son fils Bachar Khalifé. Suite à ce concert donné en exclusivité à Hammamet, Marcel Khalifé s’est remémoré sa première scène dans ce grand festival qui a su rester fidèle à son projet culturel, a-t-il dit.

La soirée du duo père-fils Marcel et Bachar Khalifé qui a été donné à guichets fermés la semaine dernière à Hammamet, a été un grand moment de musique et certainement l’une des plus belles soirées de cette 56e édition.

Ce fut le seul concert de Marcel Khalifé cet été en Tunisie, et il a choisi la scène du Théâtre plein-air de Hammamet pour présenter son dernier projet musical élaboré par son fils Bachar Khalifé « Mahmoud, Marcel et moi » en hommage au grand poète palestinien Mahmoud Darwich à l’occasion des 14 ans de sa disparition.

Dans une interview exclusive accordée au Festival de Hammamet, Marcel Khalifé s’est rappelé sa première scène sur le théâtre de Hammamet au début des années 80. 40 ans plus tard, Marcel Khalifé était ravi de voir que le Festival est resté fidèle à son projet culturel, contrairement à la plupart des festivals dans le monde arabe.

Le grand artiste libanais a annoncé par la même occasion qu’il était en train de travailler sur un nouveau projet musical depuis un an et demi qui consiste à composer la musique de tout un recueil de poésie de Mahmoud Darwich, qui reste sa première source d’inspiration.

F.B